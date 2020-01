Rimini, il ristorante Frontemare cambia sede e va al posto del Mon Amour

Attualità

Rimini

09:53 - 06 Gennaio 2020

Un mix tra il Frontemare e l'ingresso del Mon Amour, dalla pagina Fb di Frontemare.

Cambia la location ma non le offerte che invece si ampliano e si arrichiscono. Il ristorante Frontemare, noto oltre che per la proposta culinaria, anche per i suoi spazi e gli eventi che ospita, si sposta un po' più a sud. Lo storico locale avrà la sua nuova sede in un altrettanto storico spazio, quello del Mon Amour. Il cambio dovrebbe avvenire nelle prime settimane dell'anno, ancora non c'è una data certa. Quello che invece è sicuro è che in questi nuovi spazi il Frontemare continuerà a proporre la formula che tanto ha riscosso successo in questi anni. "Da sempre il nostro intento è quello di offrire ai nostri clienti un'esperienza top, negli spazi, negli ambienti e nella ristorazione." dice Maurizio De Luca, il titolare "Quando è capitata l'occasione di trasferirsi in una location più grande, con la possibilità di migliorare gli ambienti e di dare una nuova casa al Frontemare non ci abbiamo pensato due volte. Il format Frontemare rimarrà identico, visto che in questi anni è stato parecchio apprezzato, semplicemente cambiamo sede!"

Una nuova location che, grazie alle dimensioni importanti, sarà ancora più adatta per organizzare eventi, matrimoni, compleanni. L'intento è anche di fornire l'opportunità di organizzare congressi data la bellezza e la capienza dei nuovi spazi.