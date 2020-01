Basket B, Albergatore Pro cala il pokerissimo: exploit a Civitanova 76-81

Sport

Rimini

| 22:25 - 05 Gennaio 2020

Moffa miglior marcatore dei biancorossi a Civitanova.





Quinta vittoria di fila per Albergatore Pro RBR a Civitanova con circa 150 tifosi al seguito. Un match equilibrato, tirato, con i biancorossi avanti di sette punti all'intervallo ( 40-47). Civitanova agguanta il pareggio a 3'13” (49-49). Tra palle perse egioco concitato Rimini firma il break di 3-11 e allunga poi fino a 59-70. I marchigiani non mollano e accorciano: 61-75 e poi 69-76 con Amoroso protagonista. Timeout Rimini sul 74-78 quando mancano 30” alla fine. Pesaresi prende un fallo e infila i due liberi (74-80). Ancora Amoroso realizza, poi commette fallo su Rivali che dalla lunetta infila uno dei due liberi per il definitivo 76-81. In classifica Rimini resta quarta in quanto le squadre che la precedono hanno tutte vinto.



Il tabellino

Rossella Virtus - Albergatore Pro 76-81





Rossella Virtus: Amoroso 25 (6/9, 2/4), Trapani 15 (3/5, 2/10), Rocchi 13 (3/4, 2/4), Vallasciani 8 (4/5, 0/1), Amoroso 6 (1/3, 1/4), Felicioni 5 (1/2, 1/3), Pierini 2 (1/1, 0/1), Filippo Alessandri 2 (1/1, 0/3), Montanari, Cimini.

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Valerio Amoroso 11) - Assist: 12 (Valerio Amoroso, Matteo Felicioni 3)



Albergatore Pro: Moffa 21 (6/8, 3/6), Broglia 16 (4/8, 2/2), Ambrosin 13 (4/5, 1/4), Pesaresi 13 (2/4, 2/5), Rinaldi 7 (2/9, 1/2), Bedetti 6 (3/6, 0/3), Rivali 5 (1/3, 0/0), Bianchi 0 (0/1, 0/1), Vandi, Chiari, Ramilli, Bedetti.

Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 32 11 + 21 (Luca Bedetti 8) - Assist: 10 (Luca Pesaresi 3)

PARZIALI: 21-20, 19-27, 12-13, 24-21