Basket giovanile, Memorial Fabbri: anche l'Emilia-Romagna U14 femminile in finale

| 21:27 - 05 Gennaio 2020

L'Emilia Romagna ha dato un secco 2-0 al Veneto.



Era una semifinale molto temuta, perché storicamente, in campo femminile, il Veneto è una potenza in campo nazionale, ma l’Emilia-Romagna Under 14 grazie, soprattutto, ad una difesa molto attenta e ad un avvio tanto scoppiettante quanto psicologicamente fondamentale, ha vinto, senza se e senza ma (52-43).

L’Emilia-Romagna era scattata dai blocchi in modo perfetto: contributo offensivo da parte di tutto lo starting five (Castelli, Albieri, Gori, Cavalli e Piatti) e massima attenzione in difesa. Morale: 12-1 al 6’. Ovviamente il Veneto non poteva continuare a subire e, pian piano, si riportava sotto (18-13 al 12’). Nuova sgassata, leggasi parziale di 9 a 0, per le biancorosse (bene Piatti e Cavalli) e tabellone che segnava 27-13 al 16’. Gli ultimi quattro minuti della frazione erano favorevoli alle ospiti, grazie anche all’apporto della lunga Simion (6 punti nel periodo) e squadre che rientravano negli spogliatoi sul 27-20. Ottimo l’avvio anche del terzo periodo, con l’Emilia-Romagna che saliva a +13 (33-20 al 24’). Era la riminese Pratelli a segnare cinque preziosi punti che valevano il massimo vantaggio (41-24 al 29’). Negli ultimi dieci minuti la stanchezza la faceva da padrona e Veneto che, con grande veemenza, si riportava minacciosamente sotto (44-34 al 35’), ma cinquanta secondi di furore, regalavano i canestri di Gori, Piatti e Castelli che significavano game over (50-34) a 3’13” dal gong finale.

Lunedì 6 gennaio, alle ore 10.30, al palasport Flaminio di Rimini, le ragazze affronteranno la Campania, già battuta al fotofinish nella gara di sabato mattina. Sarà un match molto impegnativo, perché le campane hanno nettamente sconf



Il tabellino

EMILIA ROMAGNA - VENETO 52 - 43

Emilia-Romagna: Albieri (Pontevecchio) 4, Capelli (Scandiano) 2, Ruffini (Bsl), Gori (Hellas) 7, Castelli (Bsl) 5, Cavalli (Monte San Pietro) 10, Pratelli (Happy Basket) 6, Mandini (Peperoncino) 2, Diacci (Cavezzo) 4, Piatti (Scandiano) 12, Longeri (Piacenza B.C.), Mkpanam (Magik Rosa). All. Arnetoli.

Veneto: Salvalaggio 3, Guerra, Sponchiado 6, Marchesin 2, Martin, Tognazzo 4, Minicleri 2, Martignon 1, Casa 2, Zuccon 9, Franchini 8, Simion 6. All. Barcaro.

PARZIALI: 18-9; 27-20; 42-26