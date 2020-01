Calcio D: la Sammaurese vendica la sconfitta dell'andata con il Mezzolara (1-0)

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:42 - 05 Gennaio 2020

Costantini, match winner per la Sammaurese.

Sammaurese - Mezzolara 1-0



SAMMAURESE: Baldassarri, Merciari, Nicoli, Dalmasso, Santoni, Lombardi N, Lombardi L, Scarponi, Diop, Costantini, Deniku.

A disp: Ramenghi, Mingucci, Brighi, Lisi, Borghi, Solla, Camara, Pieri All Protti

MEZZOLARA: Malagoli, Maioli, De Lucca, Pappaianni, Rossi, Montebugnoli, Khamaud, Roselli, Sala, Ianniello, Sereni.

A disp: Albertazzi, Lorusso, Aguiari, Boschini, El Bouhali, Pierantozzi, Negri, Rizzi, Seck All Togni.



ARBITRO: Monesi di Crotone (Assistenti: Celestino di Reggio Calabria e Paradiso di Lamezia Terme).

RETI: 72' Costantini.



SAN MAURO PASCOLI. La Sammaurese "vendica" la sconfitta dell'andata, superando 1-0 il Mezzolara. Un match emozionante con i ragazzi di Protti che vengono portati al successo da una magia di un sempre più decisivo Costantini. Al 72' il n.10 giallorosso stoppa il pallone dal limite dell'area, si incunea in area e di sinistro batte Malagoli, risolvendo una partita dai ritmi intensi.