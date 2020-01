Calcio D: Savignanese, troppe distrazioni in difesa. Pesante ko con la Correggese (0-3)

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:36 - 05 Gennaio 2020

Calciatore della Savignanese.

Savignanese - Correggese 0-3

: Pazzini, Gabrielli (68' Rossi), Brighi, Longobardi, Peluso (76' Tamagnini), Jassey, Cristiani, Giacobbi (79' Miori), Spighi (65' Manuzzi F.), Manuzzi R., Turci.In panchina: Mordenti, Guidi, Cola, Lombardi, Scarponi.All. Farneti.: Sorzi, Ghizzardi (65' Fiorini), Calanca (87' Fattori), Valeriani, Mandelli, Casini, Carrasco (83' Davoli), Landi, Franchini (68' Sarzi Maddidini), Saporetti (90' Sapucci), Messori.In panchina: Rossi, Galli, Ricco, Barbieri.All. Serpini.: Gigliotti di Cosenza.33' Franchini, 52' Carrasco, 57' Saporetti.. La Savignanese inizia il 2020 con una sconfitta casalinga. Parte bene la squadra di Farneti, trascinata da Jassey e Peluso, ma la Correggese si difende con attenzione. Al 33' vantaggio ospite su un contropiede: Saporetti serve Messori che salta Pazzini in uscita, l'attaccante non riesce a calciare, ma serve l'accorrente Franchini che deposita facilmente in rete. La Savignanese prova a reagire, ma a inizi ripresa Carrasco servito da Messori supera l'incolpevole Pazzini in uscita. Cinque minuti dopo Mandelli verticalizza per Saporetti che non sbaglia, chiudendo in anticipo il confronto.