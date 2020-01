Calcio D: Cattolica sconfitto in casa dal Matelica (1-2). Giallorossi pagano inizio shock

Sport

Cattolica

| 17:26 - 05 Gennaio 2020

Il centrocampista Gaiola è stato sostituito all'84' da Pasquini.

Cattolica SM - Matelica 1-2

: Aglietti, Bajic (1'st Battistini), Som, Gaiola (39'st Pasquini), Ferraro, Barellini (1'st Croci), Okoli, Cannoni; Rizzitelli (6' st Gasperoni), Merlonghi, Notariale.In panchina: Piai, Bergnesi, Stallone, Abouzziane.All. Cascione.Urbietis, Visconti, Di Renzo, Croce, Pupeschi, De Santis; Bugaro (19'st Massetti), Bordo, Moretti, Leonetti, Barbarossa (18'st Peroni).In panchina: Amoroso, Demoleon, Sampaolesi, De Luca, Staffolani, Valenti, Fioretti.All. Colavitto.Mirabella di Napoli (Assistenti: Fumarulo di Barletta e Colaianni di Bari).: 1'pt Bordo, 22'pt Leonetti, 32'st rig. Battistini.ammoniti Gaiola, Di Renzo, Croci, Cannoni, Som, Notariale.Il Matelica, seconda forza del girone F di Serie D, espugna 2-1 il Calbi, sbloccando il risultato al 1': Ferraro anticipa Moretti salvando un gol fatto, ma sul corner successivo calciato da Bugaro, tiro al volo di Bordo che infila Aglietti. Al 22' il Matelica raddoppia: Bordo serve Bugaro, sul cross Moretti non riesce a deviare, ma la palla arriva a Leonetti che infila la porta avversaria in diagonale. Il Cattolica Sm non si arrende e a fine tempo si rende pericoloso con il neo acquisto Okoli. Nella ripresa, al 50', Battistini solo davanti a Urbietis grazia il portiere avversario. E' lo stesso Battistini ad accorciare al 77', segnando il rigore fischiato per un fallo di Pupeschi su Okoli.