Vandali all'Arco d'Augusto, distrutta statuetta di Gesù nel presepe

Cronaca

Rimini

| 17:11 - 05 Gennaio 2020

Vandalizza la statuetta del presepe dell'Arco d'Augusto di Rimini (foto di repertorio=.

Vandali in azione al presepe di Rimini sotto l'Arco d'Augusto. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio ignoti malviventi hanno distrutto la statuetta di Gesù bambino. La Polizia è intervenuta e ha avviato le indagini partendo dalle telecamere di videosorveglianza. In base ai pezzi rivenuti pare che i vandali si siano accaniti contro la statuetta, sbattendola più volte a terra e riducendola in mille pezzi. Ora una nuova statuetta è stata posta al centro del presepe, ma rimane il forte sdegno della comunità per il gesto. E non è il primo atto vandalico: dopo Natale infatti una mano ignota aveva imbrattato lo striscione ai piedi del presepe.