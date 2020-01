La Befana arriva in piazza a Misano. Show sui trampoli e musica

Eventi

Misano Adriatico

12:15 - 05 Gennaio 2020

La Befana torna a Misano in piazza della Repubblica.

Sarà una bellissima Befana a chiudere domani (lunedì 6 gennaio) in piazza della Repubblica il programma di ‘Natale a Misano’, voluto dall’Amministrazione per accendere la città con una trentina di eventi in gran parte dedicati ai bambini.



Alle 14.30 via alla ‘Festa della Befana’, con la distribuzione dei regali ai bambini di Misano Adriatico, il mercatino e l’animazione con fuochi e acrobazie di “Lemonuar in Magarìa”, la musica della “Roaring Emily Band”, la “Baracca dei Buffoni”, le animazioni itineranti sui trampoli, il vin brulè e il tè caldi offerti dall’associazione AVIS di Misano.



Ultimo giorno anche per visitare i bellissimi presepi artistici, da quelli meccanici in via Boito a cura di Ferdinando Righetti (sarà aperto fino al 20) e di Scacciano a cura di Valter Meluzzi alla scuola materna, fino al presepe in piazza De Chirico nella frazione Belvedere e all’esposizione dei presepi artistici delle vetrine dei negozi e degli hotel di via della Repubblica e via dei Platani di Carla, Anna e Ivana Tacchi.



“L’arrivo della Befana coi suoi doni ai bambini – commenta Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico – chiude un calendario che abbiamo voluto per ridare alla città un momento di coesione e di vicinanza. Natale a Misano ha raggiunto l’obiettivo di animare le vie del centro durante le Feste e l’Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno aiutato a realizzare il programma”.