Elezioni regionali, Gioenzo Renzi guida la squadra di candidati di Fratelli d'Italia

Attualità

Rimini

| 11:36 - 05 Gennaio 2020

Gioenzo Renzi.

Sono quattro i candidati riminesi di Fratelli d'Italia in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. Capolista è Gioenzo Renzi, consigliere comunale e già candidato sindaco di Rimini. Gli altri candidati sono Beatriz Colombo, responsabile regionale del dipartimento tutela vittime; Pasquale Barone, già consigliere comunale di Alleanza Nazionale; l'avvocato Nicoletta Gagliani. Il portavoce provinciale Federico Brandi ha annunciato per venerdì 17 gennaio la visita a Rimini del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Brandi commenta: "Sarà occasione per mostrarle quanto lavoro ed impegno è stato profuso durante gli anni. Con coerenza e determinazione abbiamo lavorato costantemente su tutto il territorio per portare avanti le battaglie di Fratelli d’Italia".