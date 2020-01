Festa in famiglia per gli agenti e il personale di Polizia, con l'arrivo della Befana

Attualità

Rimini

| 07:48 - 05 Gennaio 2020

La Befana arriva...con la Polizia.

Come da tradizione, nel pomeriggio di ieri (sabato 4 gennaio), è arrivata la Befana di Polizia per i bambini degli agenti in servizio alla Questura di Rimini. La location, come di consueto, è stato il centro congressi del Grand Hotel. Il Questore di Rimini, Dr. Francesco De Cicco, in collaborazione con il Cappellano della Polizia di Stato, Padre Paolo Carlin, hanno organizzato un momento di incontro e di divertimento, in un centro congressi trasformato in un piccolo teatro dell'Antoniano, con l'esibizione di alcuni poliziotti travestiti da piccoli cantanti diretti da una bravissima direttrice e presentati da un altrettanto bravo ma soprattutto simpatico “Mago Zurlì” che ha fatto divertire oltre cento tra bambini e ragazzi che hanno partecipato alla festa insieme alle loro famiglie. La più attesa era ovviamente la Befana, che scortata da due agenti della Polizia, ha raggiunto i bambini, scopa portando un sacco pieno di calze.