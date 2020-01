Elezioni regionali: i quattro candidati della Lega. C'è il segretario Bruno Galli

Attualità

Rimini

| 07:31 - 05 Gennaio 2020

Da sinistra Montevecchi, Cipriani, Morrone, Galli e Pontis.

La Lega ha presentato ufficialmente a Rimini i candidati del territorio alle elezioni regionali. In prima linea c'è Bruno Galli, assessore del Comune di Bellaria Igea Marina e segretario provinciale della Lega Rimini. Nel poker di candidati c'è anche Vallì Cipriani, già candidata alle elezioni europee, eletta un paio di mandati come sindaco di Montefiore Conca. Veronica Pontis è stata candidata sindaco di Misano Adriatico e ricopre un ruolo nel consiglio comunale, mentre il quarto nome è quello del 23enne Matteo Montevecchi, eletto consigliere comunale sotto l'egida di Fratelli d'Italia, ora della Lega, consigliere del senatore Pillon. Montevecchi da tempo è molto attivo sui social per le sue battaglie politiche sovraniste combattute a suon di video, post e tweet. I quattro candidati sono stati presentati dal deputato Jacopo Morrone, volto di punta della Lega romagnola