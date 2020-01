Rimini Calcio, domenica riprendono gli allenamenti. Il saluto di Scotti

Sport

Rimini

17:51 - 04 Gennaio 2020

Francesco Scotti.

Dopo cinque giorni di pausa per il Capodanno, il Rimini Calcio domenica riprenderà gli allenamenti in vista della ripresa del campionato (domenica 12 gennaio al Neri c'è la Feralpi Salò). Doppia seduta di allenamento per Ferrani e compagni, mentre lunedì e martedì i biancorossi effettueranno due sedute al mattino, rispettivamente al Neri e sul campo di Gatteo. Sempre a Gatteo mercoledì il Rimini giocherà in amichevole con la Berretti, orario da definire. Giovedì e venerdì ancora allenamenti a Gatteo, sabato mattina al "Romeo Neri" avrà luogo la rifinitura.





La lettera di Scotti

Scotti ha voluto salutare la città di Rimini con un toccante messaggio, a dimostrazione ancora una volta del suo grande attaccamento alla città e ai colori biancorossi.♥⚪🔴FRANCESCO SCOTTI