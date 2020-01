Inizio dei saldi, 22 negozi di Rimini controllati: cinque esercenti "diffidati"

Cronaca

Rimini

| 15:30 - 04 Gennaio 2020

22 negozi di Rimini controllati nel primo giorno di saldi (4 gennaio).

Sono state cinque le diffide elevate questa mattina (sabato 4 gennaio) dalla Polizia locale di Rimini nel corso dell’attività di controllo in occasione della prima giornata di saldi invernali. Il personale della Polizia Municipale è stato impegnato in 22 controlli ad altrettanti esercizi commerciali cittadini. Il bilancio parla di tre diffide per la mancanza della percentuale di sconto sul prezzo finale, due per la mancanza dello stesso. L’introduzione nel comune di Rimini dello strumento della “diffida amministrativa”, approvato dal Consiglio comunale nello scorso mese di ottobre, consentirà ai titolari degli esercizi commerciali di regolarizzarsi, provvedendo alla mancanza entro un lasso di tempo definito pena l’irrorazione della sanzione prevista dalle normative sul commercio. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, specie sulla correttezza dei cartellini che devono sempre essere trasparenti e riportare il prezzo di partenza, quello di arrivo e la percentuale di sconto.