| 14:32 - 04 Gennaio 2020

Lombardi in posa con la sciarpa della Savignanese.

Altro nuovo arrivo per la Savignanese, dopo Pierfederici il tecnico Oscar Farneti potrà schierare in attacco Tommaso Lombardi, promettente punta classe 2001 in arrivo dal Cesena. Le due società hanno definito il trasferimento con la formula del prestito.