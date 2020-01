Le scuole di Riccione della Fondazione Karis si presentano sul palco di viale Ceccarini

Eventi

Riccione

| 14:20 - 04 Gennaio 2020

Una lezione di storia alle elementari Karis di Riccione.

Le scuole Fondazione Karis di Riccione si raccontano e si presentano in strada. Domani, (5 gennaio – ore 16 -19) il palco della pista del ghiaccio di Viale Ceccarini diventa il luogo dove scoprirne proposta, percorso educativo, nuovi progetti e iniziative.



Tre ore di gioco e di festa per tutti i bambini della Perla Verde e festeggiare insieme l'arrivo della Befana con canti, balli e uno spettacolo di magia a sorpresa. Mentre, insegnati e maestre delle scuole (nido, asilo ed elementari) saranno a disposizione dei genitori che vorranno chiedere informazioni più dettagliata sulle scuole Karis a Riccione e sulla loro offerta formativa, in vista degli open day in programma sabato 11 e 18 gennaio e venerdì 17 gennaio.

E tra fine gennaio e inizio febbraio sarà organizzata la presentazione ufficiale del nuovo progetto Karis e del consorzio di opere educative "Educo – Education Company", formato da Fondazione Karis, Fondazione Unicampus San Pellegrino, Cooperativa Service Web, per ristrutturazione e ricostruzione in nuovo centro scolastico del complesso ex colonie estive della "Serenella".

"Grazie a collaborazione e disponibilità dell'amministrazione comunale, stiamo avviando un grande progetto per restituire alla città e ai giovani, gli edifici dismessi e inutilizzati delle colonie Serenella – spiega Stefano Casalboni, direttore scuole Karis – l'obiettivo è aprire nei prossimi due/tre anni un grande e moderno polo educativo. Investire in educazione significa costruire futuro e lo faremo esprimendo concretamente un principio cardine di ogni nostra attività e di quelle del Consorzio Educo: la sussidiarietà. Cioè persone, imprese, associazioni, che con il loro impegno e lavoro, svolgono una funzione di interesse collettivo, pubblico. Persone che si organizzano e operano per soddisfare un bisogno. In questo caso, per offrire risposta alla richiesta di educazione e formazione da parte di giovani e famiglie".



Le scuole della Fondazione Karis nascono nel 1973 dall'esperienza cattolica e dalla passione educativa di un gruppo di famiglie e genitori. Per loro: "educare significa trasmettere ai nostri figli chi sono realmente, riportarli alla loro identità". Contano oggi: - 6 ordinamenti scolastici (nido d'infanzia a Riccione, scuola dell'infanzia, scuola materna, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado divisa in liceo classico e liceo scientifico) - 11 sedi tra Rimini e Riccione - oltre 1200 studenti - più di 200 collaboratori fra didattica e assistenza amministrativa.