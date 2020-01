Festa della Befana in piazza Silvagni a San Giovanni. Ecco i premi in palio per la lotteria

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 14:06 - 04 Gennaio 2020

La befana di San Giovanni in Marignano.

Lunedì 6 Gennaio dalle ore 14.30 in Piazza Silvagni ritorna la tradizionale Festa della Befana: la simpatica signora consegnerà ancora una volta, con l’aiuto degli Elfi di Natale, che arriveranno a bordo del Trenino, le calze di dolciumi ai circa 1000 bimbi marignanesi tra 0 e 10 anni. A fare da cornice il mercatino, la pesca, il trenino e tante animazioni. L’evento viene realizzato dall’Amministrazione comunale, da oltre 30 anni, grazie all’importante collaborazione di Nuova Polisportiva A. Consolini, Aps Pro Loco San Giovanni in Marignano e, dallo scorso anno, anche di Moto Club E. Vanni. E mentre i piccoli gustano le storie e le dolcezze della Befana, i più grandi attendono con impazienza le ore 16.00, quando si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti del FantaNatale, concorso realizzato a cura dell’Associazione commerciale “Il Granaio dei Malatesta”, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, che anche quest’anno farà dono di imperdibili premi agli affezionati clienti.



Il presidente dell’Associazione Commerciale Monica Mazzini afferma: “Anche in questa edizione confermiamo il successo del FantaNatale. Grande è stato il riscontro per la nuova modalità comunicativa, consistita in piccoli video che ogni esercizio commerciale ha realizzato simulando differenti discipline sportive, creando grande attesa nelle promozioni realizzate e promuovendo il concorso, che quest’anno mette in palio premi che hanno a che fare con il benessere, in modo innovativo. Ringraziamo ancora una volta i nostri clienti che anche quest’anno ci hanno scelto per gli acquisti nel periodo natalizio”.



L’amministrazione Morelli afferma: “Il progetto del Natale marignanese ha permesso di confermare e valorizzare la coesione tra mondo del commercio, Associazionismo ed Amministrazione comunale, rendendo possibile oltre un mese di eventi con tantissime proposte adatte a tutte le età. Siamo molto grati per questo importante apporto, una grande ricchezza, irrinunciabile ed insostituibile per la nostra Comunità. La coesione, il senso di appartenenza ed il grande amore per il nostro paese permettono ogni anno agli eventi di rinnovarsi ed essere sempre animati da una grande passione. Per noi il Natale è attenzione ai segni e valorizzazione delle tradizioni: i diversi presepi collocati nel centro, gli alberi di Natale, e in particolare l’albero dei bambini con i pensieri di felicità, ma anche le luminarie che impreziosiscono il nostro splendido Borgo, rappresentano il vero patrimonio di questa ricorrenza e trasmettono il grande valore della generosità e dell’altruismo dei marignanesi! Vi aspettiamo dunque ancora una volta in Piazza lunedì per gli auguri di Buon Anno, la Festa della Befana e per scoprire i fortunati vincitori del FantaNatale!”



Lunedì 6 Gennaio

Piazza Silvagni/via XX Settembre

Mercatino, prodotto tipico, dolciumi ed artigianato



Piazza Silvagni

- dalle 14.30 Gli Elfi del Villaggio di Natale, in compagnia della Befana, consegnano la calza ai bimbi marignanesi

- dalle 16.00 Estrazione dei biglietti del FantaNatale a cura di Granaio dei Malatesta con la collaborazione di Pro Loco, Biblioteca comunale, Granaio dei Malatesta, Moto Club E. Vanni e Nuova Polisportiva A. Consolini



CLICCA QUI per scoprire i premi