Al Cinema Tiberio il musical "42nd Street" da Londra in esclusiva italiana

Eventi

Rimini

| 12:56 - 04 Gennaio 2020

42nd Street, il musical registrato nel 2018 al Theatre Royal Drury Lane di Londra.

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) è tempo di grande musical: lunedì 6 gennaio alle ore 16 ed alle ore 20 (biglietti interi € 10, ridotti € 9), in esclusiva italiana, in versione originale inglese con sottotitoli in inglese, è in programma 42nd Street, il musical registrato nel 2018 al Theatre Royal Drury Lane di Londra con Bonnie Langford, Tom Lister e Clare Hals, per la regia di di Mark Bramble

Basta lo scoppiettante numero di tip-tap in apertura per rendersi conto che "42nd Street", tratto dall'omonimo film del 1933 (con Ginger Rogers tra le frizzanti ragazze del corpo di ballo), è giustamente considerato un classico del musical. Apparso in teatro a Broadway per la prima volta nel 1980 (la versione londinese del 1984 comprendeva nel cast Catherine Zeta-Jones all'inizio di carriera), ha collezionato premi e successi a non finire ed è ritornato recentemente nel West End per raccogliere consensi entusiastici e applausi scroscianti nel raccontare la storia di Peggy Sawyer, aspirante attrice, che si trova davanti all'occasione della sua vita quando deve sostituire la titolare del ruolo infortunatasi durante le prove. Con strepitosi numeri ed un allestimento sontuoso e "luccicante", "42nd Street" è un corroborante tuffo nel musical.



Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it