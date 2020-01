La Befana arriva la Jolly Disco Novafeltria: terza serata di festa nello storico locale riminese

Eventi

Novafeltria

| 12:50 - 04 Gennaio 2020

La Befana arriva al Jolly Disco Novafeltria.

Prosegue al Jolly Disco Novafeltria il ciclo di serate "Ci facciamo le feste", gli appuntamenti cult della stagione organizzati in occasione delle festività natalizie. Domenica 5 gennaio, alle 23, si aprono le porte della storica discoteca riminese, al 51esimo anno di attività, per "La Befana". "Faremo una pausa invernale lunga un mese, quindi vogliamo concludere alla grande queste festività", spiega il gestore Francesco Pula. Il Jolly come di consueto aprirà le sue due piste, facendo ballare i tanti fedelissimi e appassionati del locale con la musica di tendenza. "Sono state due serate molto positive, quelle di Natale e Capodanno, confidiamo di fare il tris", commenta il gestore del Jolly.