Fugge in scooter contromano e rischia di investire un agente: guidava in stato di ebrezza

Cronaca

Rimini

| 12:43 - 04 Gennaio 2020

Il 18enne riminese ha fatto volare via la paletta dell'agente della Polizia che ha cercato di farlo fermare.



Ha tentato la fuga, creando pericolo per se stesso e per gli altri utenti della strada, un 18enne di Rimini a bordo di uno scooter. Intorno alle 4 di oggi (sabato 4 gennaio) la pattuglia della Polizia Locale in servizio in via Circonvallazione Meridionale ha imposto l'alt al ciclomotore; il giovane però è scappato, forzando anche il secondo posto di blocco poco distante. Nel fuggire il ragazzo ha rischiato di travolgere uno degli agenti, urtando e facendo volare in aria la paletta esposta per intimargli di fermarsi. La folle fuga del ragazzo è proseguita, imboccando contromano la vicina rotatoria. La pattuglia nel frattempo, dopo aver segnalato la targa del ciclomotore, si è messa all'inseguimento, per poi raggiungere il giovane a casa. Il 18enne, che ancora non ha conseguito la patente di guida per i veicoli, è stato quindi sottoposto all'alcol test, con un esito di 0.71 grammi per litro. Per il ragazzo è scattato il ritiro del patentino per la guida dei ciclomotori e sanzioni per eccesso di velocità, per aver imboccato la rotonda contromano e per resistenza a pubblico ufficiale.