| 11:35 - 04 Gennaio 2020

La befana al borgo San Giuliano.

Nell’ambito delle iniziative organizzate per Borgo Natale, arriva anche la befana…anzi le befane.

La Società de Borg ha predisposto un percorso tra le vie del borgo, adatto per adulti e bambini, alla ricerca delle befane nascoste. Befana Borgo Run propone una simpatica rivisitazione della tradizionale befana sollecitando una piccola attività fisica, da condividere con tutta la famiglia, con una finalità benefica.



Per partecipare basterà dotarsi di abbigliamento comodo e presentarsi la mattina del 6 gennaio presso il “Giardino Archeologico” posto su viale Tiberio (di fronte al civico n.11)

Tra i vicoli e le piazzette dell’antico borgo, chiuso al traffico per l’occasione, simpatiche befane doneranno ai passanti piccole dolcezze per ringraziarli della visita.



Al termine della manifestazione sono previsti premi offerti dai commercianti del Borgo San Giuliano che saranno estratti a sorte tra tutti gli iscritti nonché un super premio speciale in materiale scolastico alla rappresentanza della scuola più numerosa offerto da La Società de Borg.



Al termine della gara, per tutti gli iscritti, ristoro offerto dalla Pasticceria Gardini & Raimondi.



L’intero incasso delle iscrizioni sarà devoluto in beneficienza

La quota individuale di partecipazione (€ 3,00) sarà interamente devoluta per iniziative di solidarietà:

• sostenere le esigenze del piccolo amico Michele, un bambino riminese affetto da una rara patologia che nel giro di pochi anni lo ha immobilizzato al letto

• famiglie bisognose assistite dalla Caritas della Parrocchia di San Giuliano Martire



Ai primi 400 iscritti verrà donata la calza ufficiale per la raccolta dei dolciumi.





PROGRAMMA

ore 10.30 – Giardino Archeologico Viale Tiberio

iscrizioni e consegna calza ufficiale



ore 11.15 – Partenza Befana Borgo Run

camminata nel dedalo di stradine del Borgo San Giuliano alla ricerca delle Befane (mappa allegata)



ore 12.15 - Giardino Archeologico Viale Tiberio

Festa finale e premiazioni



Befana Borgo Run è organizzata da La Società de Borg in collaborazione con Grip Dimension, Rimini Marathon e l’Associazione Commercianti Borgo San Giuliano.



Informazioni sul sito: www.societadeborg.it