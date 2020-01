Rimini, fine anno di sequestri per la Finanza: 6 milioni di euro tra novembre e dicembre

Cronaca

| 11:10 - 04 Gennaio 2020

Controlli della Finanza.

Reati fiscali, tra novembre e dicembre la Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato circa 6 milioni di euro tra beni immobili e mobili, quote societarie, conti correnti e somme in contanti e beni strumentali. I militari hanno dato esecuzione a diversi provvedimenti di sequestro per equivalente di beni nella disponibilità delle persone denunciate per reati fiscali.



“La peculiare attività di servizio in rassegna, di contrasto ai più gravi ed insidiosi fenomeni di evasione fiscale e criminalità economica, svolta incessantemente quotidianamente dalle fiamme gialle di Rimini” si legge nella nota della Finanza “si inserisce nell’ambito delle primarie missioni istituzionali della Guardia di Finanza, quale unico organo di polizia giudiziaria con competenze specialistiche, in grado di intervenire per il rispetto delle regole in campo economico e finanziario, ai fini della tutela dell’economia legale e degli operatori economici corretti.”