Rimini Calcio, dopo Scotti lascia anche Valerio Nava? Un giovane rinforzo in arrivo da Carpi

Dopo Scotti, il Rimini potrebbe perdere anche Valerio Nava, uno dei punti di forza della formazione di mister Colella. E' stata infatti aperta una trattativa con l'ambiziosa Vis Pesaro (che ha già acquistato qualche settimana fa il portiere Puggioni e ha concluso l'acquisto dello svincolato Marcheggiani dal Rieti) che ha offerto al giocatore un contratto di 18 mesi. Nava con il Rimini ha invece un accordo fino a giugno 2020, ma da via XX Settembre 1870 non sono giunti segnali su un possibile rinnovo.

In entrata c'è una trattativa con il Carpi per Fabio Varoli, difensore centrale mancino di stazza imponente (alto 1,89 m) di 21 anni cresciuto nel vivaio carpigiano e lo scorso anno in prestito in Serie D al Fiorenzuola.