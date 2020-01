Rimini Calcio, l'addio di Scotti: il portiere rescinde il contratto

Sport

Rimini

| 19:33 - 03 Gennaio 2020

Francesco Scotti.

Francesco Scotti lascia il Rimini. Il portierone romano, 36 anni, ha firmato la risoluzione consensuale del contratto. E' il secondo addio, dopo quello consumato al termine della stagione 2013-14. Anche in quel caso durante la gestione tecnica di Ivano Pastore, benché quest'anno sembra sia stata determinante la ferma volontà del neo allenatore Colella di lanciare l'ex Ternana Sala, per una sua maggior predisposizione ad assumere una posizione "alta" in fase di possesso. Trovatosi destituito dalla titolarità, in una delle sue migliori stagioni in biancorosso, Scotti ha lasciato Rimini: si accaserà al Notaresco, formazione prima in classifica nel girone F di Serie D con 9 punti di vantaggio sulla seconda, con la garanzia di essere confermato anche il prossimo anno, in previsione della partecipazione al campionato di C. Il Notaresco ha chiuso con Scotti dopo il no del Teramo alla cessione di Michal Lewandowsky. Il Rimini invece potrebbe sostituire l'estremo difensore romano con un "under". Contattato dalla nostra redazione, Scotti ha commentato: "Mi sento bene fisicamente, ho ancora il fuoco dentro e voglio essere protagonista. Il Rimini mio malgrado ha fatto altre scelte e ho deciso di cambiare aria a malincuore".





La nota del Rimini FC

Il Rimini F. C. rende nota l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con Francesco Scotti, portiere classe ’83, che dopo 217 battaglie in campionato con la maglia a scacchi lascia il biancorosso. A “Ciccio” un ringraziamento speciale per tutto quanto ha rappresentato e fatto per i nostri colori, sia dentro che fuori dal campo. Da tutta la famiglia biancorossa, con la speranza questo sia solo un arrivederci, un grande in bocca al lupo a Francesco per la sua nuova avventura professionale.