Intervento per un malore in un'abitazione a San Giuliano di Rimini

| 17:50 - 03 Gennaio 2020

Inizialmente sembrava un malore dato da intossicazione da monossido di carbonio il problema accusato da una anziana residente a San Giuliano a Rimini, soccorsa attorno alle 9.30 di venerdì mattina dopo una richiesta di soccorso. Per questo oltre al personale sanitario erano intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale, per verificare la presenza del gas tossico infiammabile, in grado di togliere la vita in poco tempo se in concentrazioni superiori a 35 ppm nell'aria. Dopo l'accertamento con l'apposita apparecchiatura proprio i pompieri avrebbero escluso trattarsi di intossicazione da monossido. La donna è comunque stata condotta in pronto soccorso per i dovuti accertamenti, ma almeno non è stata disposta la bonifica dell'abitazione.