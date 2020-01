Un libro e uno spettacolo teatrale per i 100 anni dalla nascita di Fellini

Attualità

Rimini

| 16:32 - 03 Gennaio 2020

Pennac omaggia Fellini, la copertina del libro "La legge del sognatore".

La legge del sognatore è così diventato anche una lettura teatrale che l’autore porta in tournée dal 20 al 22 gennaio a Milano, Torino e Rimini grazie ad una produzione firmata Compagnie Mia Il Funaro, in coproduzione con Intesa Sanpaolo e in un adattamento di Clara Bauer e Daniel Pennac con la regia di Clara Bauer.

Tre sono le città in cui sarà possibile assistere, Milano al Piccolo Teatro Strehler lunedì 20 gennaio - che è il palcoscenico a cui tutto si è ispirato, Torino all’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo martedì 21 gennaio e Rimini al Teatro Galli mercoledì 22 gennaio – che si inserisce nella settimana di festeggiamenti promossa dal Comune di Rimini per il compleanno di Federico Fellini, che il 20 gennaio 2020 avrebbe compiuto 100 anni.

E infine a Bologna domenica 19 gennaio - dove i lettori di Daniel Pennac potranno partecipare ad una conversazione dell’autore con Silvia Avallone nella Biblioteca Salaborsa.