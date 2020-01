Riccione Paese, la sindaca Tosi si traveste da Befana per fare festa ai bambini

Eventi

Riccione

| 16:20 - 03 Gennaio 2020

A Riccione la sindaca travestita da Befana.

Arriva la Befana e come ogni anno l’appuntamento è sul corso F. Cervi di Riccione Paese, dove lunedì 6 gennaio, alle 15 verranno distribuite le calze piene di dolcetti a tutti bambini delle scuole materne di Riccione che hanno ricevuto in classe la cartolina dell’evento. Befane d’eccezione come ogni anno, il sindaco Renata Tosi, le assessore e consigliere donne che si travestiranno per regalare un sorriso ai bambini e fare festa insieme. Nell’occasione saranno in mostra i mezzi della Polizia Locale sui quali i bimbi potranno salire e farsi fotografare. Non mancherà quindi l’amatissimo cane poliziotto “Zico”. La festa di Riccione Paese sarà arricchita dallo spettacolo di danza dei ballerini del Centro Danza e arti sceniche, diretta da Lara Giorgetti. La musica dal vivo sarà garantita da Epiphany Street Band.

La Befana si sposterà poi su viale Ceccarini e sulla pista di pattinaggio per festeggiare anche insieme ai tanti turisti che hanno scelto la Perla Verde per le festività natalizie.