Parcheggio vicino alla scuola per l'infanzia, lavori per 150 mila euro

| 15:44 - 03 Gennaio 2020

Genitore che porta il proprio figlio alla scuola.

“Kiss and ride”, ovvero un bacio e andare chi a scuola, chi al lavoro. Uno spazio che non c’è e che andrebbe ad aiutare le famiglie che portano i propri figli e figlie alla scuola dell’infanzia “Il Volo”. Un investimento di 150 mila euro che, grazie all’approvazione del documento di fattibilità da parte della Giunta del Comune di Rimini, è stato incluso nel Programma Triennale 2020-2022, all’annualità 2021.

Lo spazio permetterà ai genitori una breve sosta per accompagnare i propri figli all’ingresso della scuola e poi ripartire, in breve tempo ed in sicurezza, senza ostacolare la viabilità. La realizzazione di queste nuove funzioni a parcheggio su Via Ugo Bassi, unite alla realizzazione della pista ciclabile, consentirà una migliore accessibilità nell'area di fronte la scuola "Il Volo", migliorandone la sicurezza.