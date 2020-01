Condannato a 4 anni e 2 mesi per spaccio, 45enne milanese finisce in carcere a Rimini Era stato arrestato a metà 2016 per spaccio, trovato in possesso di 30 chili di marijuana

Cronaca Rimini | 13:13 - 03 Gennaio 2020 Giovedì mattina i carabinieri di Rimini porto hanno rintracciato e arrestato un 45enne milanese da anni residente a Rimini, in esecuzione di una ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale a seguito della sentenza del processo a suo carico per il reato a fini di spaccio.

A maggio del 2016 l'uomo era stato arrestato dai militari della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile di Rimini lo aveva trovato in possesso di circa 30 chili di marijuana. L’arrestato ora è al carcere di Rimini a disposizione dell’AG che ha emesso il provvedimento.



