Abbonamento Start Romagna, possibile il parziale rimborso per i residenti di Misano

| 13:02 - 03 Gennaio 2020

Autista bus, foto di repertorio.

Confermata anche per il 2020 la possibilità per i residenti a Misano Adriatico di presentare domanda di parziale rimborso dell’abbonamento annuale a Start Romagna (esclusi quelli con tariffa inferiore a 50 euro).



L’agevolazione deriva da un accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Economia, finanziato con le risorse del “Fondo idrocarburi” a favore dei residenti in comuni interessati da produzioni di idrocarburi.



La domanda di rimborso va effettuata entro il 29 febbraio 2020 (per abbonamenti acquistati dal 20 dicembre 2019 e fino al 31 gennaio 2020) compilando il form presente sulla pagina apposita di Start Romagna e adempiendo alle informazioni richieste.



Sarà rimborsato il 20% dell'importo pagato abbonamenti annuali acquistati a partire dal 1° agosto 2019 e i rimborsi avverranno entro il 9 maggio 2020.



E’ possibile chiedere il rimborso via internet compilando il modulo predisposto DA Start Romagna - https://www.startromagna.it/contatti/richiedi-rimborso/



I residenti a Misano Adriatico che non dispongono di un collegamento internet possono rivolgersi all’URP in Viale della Repubblica, 140 – Misano Adriatico il lunedì, martedì e il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00.