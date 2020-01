San Giovanni in Marignano: le diverse abilità in scena per i nonni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:50 - 03 Gennaio 2020

Un momento emozionante per tutti i presenti.

Giovedì pomeriggio (2 gennaio) i ragazzi e i volontari dell'associazione Davide Pacassoni, con la Presidente Anna Pedoni, si sono recati insieme a Virginia Spadoni del Teatro dei Cinquequattrini presso la Residenza Anziani di San Giovanni in Marignano, per proporre un piccolo abstract dello spettacolo andato in scena lo scorso dicembre al Teatro Massari ed a quello di Gradara, momento molto emozionante per tutti i presenti.

Grazie alla richiesta di un cittadino, Giorgio Tamagnini, volontario presso la Struttura, ed alla collaborazione con Raffaella Piva e dell’operatrice Rita Olivieri, durante tutto l’arco dell’anno vengono proposte diverse collaborazioni e scambi tra i Nonni e tante realtà territoriali, in un prezioso spirito di contaminazione reciproca.

Presenti anche il Sindaco Daniele Morelli e l’Assessore Michela Bertuccioli che hanno ringraziato per la bellezza della proposta e posto enfasi sulla virtuosità di queste iniziative, stimoli non scontati per i nonni, ma anche per i volontari, che arricchiscono i partecipanti ed offrono momenti di svago e benessere. “Non c’è modo migliore di iniziare l'anno che lanciando messaggi di inclusione e condivisione!”