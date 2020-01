Meteo Rimini: il 2020 prosegue fino all'epifania nel segno della stabilità

Attualità

Riccione

| 12:16 - 03 Gennaio 2020

Foto di Andrea Ricci di Centro Meteo Emilia Romagna.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di Centro Meteo Emilia Romagna. Emissione del 03 gennaio 2020 ore 11:00





Sabato 4 Gennaio





Domenica 5 Gennaio



Nubi basse con qualche foschia o banco di nebbia nella prima parte di giornata, ampie schiarite tra pomeriggio e sera con cielo sereno o poco nuvoloso.assenti.in aumento nei valori minimi, compresi tra +1°C e +3°C, stazionarie nei valori massimi, compresi tra +8°C e +11°C.deboli dai quadranti occidentali.da calmo a poco mosso.alta.Sereno o poco nuvoloso con possibili foschie nottetempo e nella prima parte di mattinata.assenti.in lieve diminuzione nei valori minimi, compresi tra 0°C e +3°C, in diminuzione nei valori massimi, compresi tra +6°C e +9°C.in prevalenza deboli da Nord-Est.da poco mosso a mosso.altaStato del cielo:In prevalenza sereno.Precipitazioni: assenti.Temperature: in diminuzione nei valori minimi, compresi tra -1°C e +2°C, in diminuzione nei valori massimi, compresi tra +5°C e +8°C.Venti: deboli dai quadranti occidentali.Mare: quasi calmo.Attendibilità: alta.La settimana proseguirà all’insegna di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, sebbene con possibili foschie nottetempo e al primo mattino. Temperature in ripresa specie nei valori massimi, che si riporteranno da Mercoledì 8 Gennaio oltre la media del periodo. Valori minimi ancora freschi, specialmente su aree pianeggianti e costiere per via dell’inversione termica (ossia temperature più elevate su colline e appennino rispetto pianure e coste).Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com