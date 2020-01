Feste di Natale finite? Tutti i ponti e le prossime vacanze in arrivo

Attualità

Rimini

07:39 - 06 Gennaio 2020

Banchi di scuola.

Con la fine delle feste di Natale e il rientro in classe, gli oltre 25mila studenti riminesi (e non solo) si fanno tutti la stessa domanda: "quanto manca alle prossime vacanze?". E' tipico di questo periodo cercare di visualizzare i successivi momenti di festa/ferie per "sopravvivere" alle lunghe giornate di studio (e lavoro).

Il primo evento, che non coincide con giorni a casa da scuola, ma che può dare "coraggio" è il Carnevale. Giovedì grasso sarà il 20 febbraio a cui farà seguito Martedì grasso il 23 febbraio. Le tante occasioni pubbliche e private ludiche e di festeggiamento saranno protagoniste, quindi, dopo la metà di febbraio. Il 12 aprile è Pasqua. Le vacanze scolastiche saranno, come da calendario ufficiale della Regione, dal 9 al 14 aprile. Segue poi sabato 25 aprile, Festa della Liberazione che, come "pensiero festivo" va in coppia con venerdì 1 maggio Festa del Lavoro. Senza nulla togliere al valore commemorativo e sociale delle due celebrazioni, sono entrambe occasioni, per chi può, per organizzare uscite o mini vacanze. Una volta arrivati a maggio la via verso la fine dell'anno scolastico e delle vacanze estive è in discesa. Ultimo "guizzo" prima dell'ultimo giorno di scuola (6 giugno) sarà martedì 2 giugno Festa della Repubblica.

