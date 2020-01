Cronaca

| 11:24 - 03 Gennaio 2020

Nel pomeriggio di giovedì, sulla via Ravenna in zona Bellaria, un ottantenne residente in città, mentre attraversava la strada, è stato investito da una Fiat Punto che viaggiava in direzione Sud, guidata da un 63enne di Rimini. Il ferito è stato trasportato in ambulanza, con codice di media gravità, all’Ospedale di Cesena, mentre la dinamica dell’incidente è ora al vaglio dell’Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale.