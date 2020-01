Al volante con la patente sospesa, Municipale blocca 60enne di Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:22 - 03 Gennaio 2020

Polizia municipale.

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Municipale di Bellaria impegnati in un posto di blocco hanno notato e riconosciuto un veicolo ed il suo conducente: un sessantenne residente in città, con patente sospesa. Il tutto si è svolto in via Ravenna, dove all’uomo, raggiunto dagli agenti all’altezza di una traversa in zona Igea Marina, è stata contestata la circolazione con patente sospesa e, vista la reiterazione, il conseguente sequestro del mezzo per la confisca.



Per gli estremi del provvedimento di sospensione, l’estrapolazione dei dati dal Sistema d’Indagine delle forze dell’ordine e la redazione degli atti, gli agenti della Polizia Municiplae si sono avvalsi della collaborazione della Stazione di Bellaria dell’Arma dei Carabinieri.