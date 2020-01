Cena a sbafo e scappa via, denunciato 19enne a Riccione

Cronaca

Riccione

| 11:16 - 03 Gennaio 2020

Mangia e beve alcolici e superalcolici e al momento del conto se ne va senza pagare. Un 19enne è stato rintracciato dai Carabinieri di Riccione dopo aver allegramente pasteggiato al Pascucci Bio in viale Virgilio. Il giovane, già noto alle Forze dell'Ordine, aveva un conto di circa 200 euro. Una volta fermato dai militari ha detto semplicemente che sarebbe tornato in un secondo momento a saldare. E' stato denunciato perché inottemperante ad un precedente divieto di avvicinamento al Comune di Riccione, emesso nei suoi confronti per analoghi fatti ed altri precedenti penali.