Rimini, propone giochi sadomaso all'ex, lui non ci sta, lei lo tormenta

Rimini

| 08:29 - 03 Gennaio 2020

Nelle ultime fasi della loro storia la ormai ex fidanzata, gli aveva proposto di utilizzare nei loro rapporti oggetti sadomaso, a volte estremi. Al rifiuto del compagno, a cui aveva fatto seguito il termine della relazione, la donna avrebbe iniziato a tormentarlo. La vicenda, riportata dal Corriere Romagna e dal Resto del Carlino, riguarda un riminese 25enne e la sua ex compagna 60enne. La donna avrebbe iniziato ad assillarlo con continue telefonate oltre ad aspettarlo per ore vicino al posto di lavoro. Il giovane, molto preoccupato per l'atteggiamento molesto della ex, si è rivolto alla Polizia. La donna è stata convocata in Questura dove ha spiegato di aver voluto solo tentare di coinvolgere l'ex in qualcosa di "diverso". Ha ricevuto un ammonimento dopo il quale non ha più cercato il 25enne.