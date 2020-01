Serie D, il Cattolica S.M. ha tesserato l'attaccante Okoli Memeh e il portiere Joao Pedro Piai

Sport

19:01 - 02 Gennaio 2020

David Okoli Memeh, classe 2000 (foto sito Vicenza Calcio).





Il Cattolica ha individuato l'attaccante che cercava. Si tratta di David Okoli Memeh, classe 2000, in forza al Vicenza di cui ha fatto la trafila nel settore giovanile, alto 1,80, ben strutturato fisicamente. E' nato in Italia da genitori nigeriani trapiantati da tempo nel nostro Paese, ha la cittadinanza italiana, parla bene l'italiano con accento veneto ben marcato. Giovedì Okoli ha fatto il primo allenamento con la maglia giallorossa ma la sua presenza domenica nel match casalingo molto difficile contro il Matelica è ancora in forse per via delle pratiche legate al tesseramento.



Il giovane attaccante non è uno stoccatore, ma un giocatore molto veloce, che attacca bene lo spazio e su di lui il club veneto crede molto. Nel Vicenza si allenava con la prima squadra per cui in Berretti ha totalizzato solo 12 presenze con una rete. Intanto la società si sta muovendo per trovare anche un attaccante over per rendere la rosa più competitiva. Giovedì è stato tesserato anche il portiere classe 2000 scuola Napoli Joao Pedro Piai che si è messo a disposizione di mister Cascione. Anche per lui la presenza è in dubbio domenica contro il Matelica per via delle pratiche relative al tesseramento.