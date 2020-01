Ponte Verucchio, ci sono sviluppi: ecco gli aggiornamenti del presidente della provincia Santi

Attualità

Verucchio

| 17:19 - 02 Gennaio 2020

In ossequio all'impegno di informare la popolazione tempestivamente rispetto alle novità che riguardano la chiusura totale al transito di ponte Verucchio, il presidente della provincia Riziero Santi ha diramato una nota per informare la stampa e i cittadini rispetto alle novità più recenti.



Proprio questa mattina sono già partiti i primi lavori di valutazione dell'intervento principale in emergenza per la riduzione della pressione dalla spalla del ponte Verucchio. «Stanno lavorando quattro ditte diverse che si occupano dell'emergenza, del monitoraggio e dei sondaggi per impostare interventi strutturali», annuncia Santi, «da prime valutazioni della mattina avremo un piano dettagliato di intervento sulla spalla già da metà della prossima settimana. Oggi ho incontrato le associazioni di consumatori, alle quali ho spiegato tutta la situazione: abbiamo concordato l'attivazione di un tavolo tecnico con le categorie per valutare tema contributi economici alle imprese: sarà coordinato da Alberto Rossini, al quale è possibile fare riferimento fin da ora. Infine abbiamo inoltre predisposto una relazione che sarà inviata al Governo per chiedere un apposito finanziamento con cui affrontare i lavori necessari, previo contatti con la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli in modo condiviso e coordinato con l'assessore regionale alla difesa del suolo Paolo Gazzolo».