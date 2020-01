Alfonso Bonafede in vacanza con la famiglia a Riccione

Attualità

Riccione

| 16:05 - 02 Gennaio 2020

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Breve vacanza sulla riviera romagnola per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. In attesa della ripresa dell'attività politica, il Guardasigilli ha trascorso qualche giorno di relax a Riccione in compagnia della propria famiglia e dei propri cari. Per il ministro pentastellato si prospetta un rientro arroventato: il 7 gennaio a Palazzo Chigi è previsto il vertice di maggioranza sul tema della prescizione, esecutiva da ieri e che prevede la sospensione del provvedimento dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna. Il tema ha inasprito il dialogo con il Pd, forza polizia con cui il movimento 5 Stelle condivide gli scranni del governo della 18esima legislatura: ora sembra che i dem stiano allentando le loro maglie ideologiche, anche se l'intenzione è quella di proporre delle modifiche serie al provvedimento.