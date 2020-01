Al via la 25esmia edizione del Mc Hip Hop Contest di Riccione

Eventi

Riccione

| 15:49 - 02 Gennaio 2020

Riccione ospita dal 3 al 6 gennaio al Palacongressi la 25/a edizione dell'Mc Hip Hop Contest: 135 crew di ballerini e 42 coreografi internazionali si sfideranno in contest e battle, a cominciare dalla giornata inaugurale dedicata alla breakdance con la partecipazione di numerosi b-boy, che permetterà ai vincitori di accedere al 'Legits blast winter festival' di Praga. In programma anche una serata 'Rap'n'Breaking' tra musica e danza, una di dancehall, nata in Giamaica nel seno delle musica reggae, al Grand Hotel e una sfida con gli stili più 'cool' dell'hip hop al Ceccarini Cafè: ad eleggere i migliori talenti del voguing sarà Archie Burnett, la cui danza ha ispirato ballerini e street dancer nel mondo. Tra i coreografi più prestigiosi saranno presenti a Riccione Waackeisha, dal Canada, emblema della contaminazione di stili e culture; Sharifa Tonkmor, da Londra, giovane talento dell'hip hop internazionale, e l'italiano Laccio, supervisore artistico e coreografo in 'The Voice of Italy'.