Una borsa di studio per curare il nuovo look degli autobus di San Marino

| 15:26 - 02 Gennaio 2020

La nuova veste grafica degli autobus del Titano, oltre che delle pensiline e dei biglietti, sarà curata dallo staff del corso di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino insieme a una figura individuata attraverso un bando di concorso che prevede una borsa di studio della durata di sei mesi.

L’Ateneo sammarinese ha infatti aperto le selezioni per stabilire chi sarà il designer incaricato della “nuova immagine coordinata e comunicazione visiva della rete dei trasporti” della repubblica, un servizio curato dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. L’intesa fra Aass e Università, annunciata nei giorni scorsi, prevede fra le altre cose l’elaborazione di soluzioni che garantiscano massima chiarezza nella comunicazione del servizio offerto, per una rapida e totale comprensione nell’ottica di un miglioramento dell’esperienza di chi sceglie di spostarsi in autobus.

Il bando è aperto agli under 30 con laurea triennale nel settore del Design della comunicazione visiva e multimediale. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno prevenire entro le ore 12 del 20 gennaio al Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, nella sede universitaria del World Trade Center, terzo piano torre B, via Consiglio dei Sessanta 99, Dogana. La sede sarà chiusa al pubblico fino al 6 gennaio.

Il bando completo può essere consultato sul sito web www.unirsm.sm, nell’area “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dalla sezione “Ateneo”. Le attività previste si svolgeranno fra fine gennaio e fine luglio.