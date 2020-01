Asili, prosegue la convenzione: buone notizie per 120 famiglie di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:06 - 02 Gennaio 2020

Asilo per l'infanzia.

Servizi educativi: saranno 120 le famiglie ad usufruire del prolungamento della convenzione con Asp Valloni per la gestione degli asili per l'infanzia “Aquilotto”, “Cerchio magico” e “Bruco verde”

Saranno 120 i bimbi che, grazie al prolungamento di un anno della convenzione tra Comune di Rimini e Asp Valloni, troveranno posto anche per il prossimo biennio educativo 2020/2021 e 2021/2022 negli asili per l'infanzia “Aquilotto”, “Cerchio magico” e “Bruco verde”.

Un affidamento, quello approvato dalla Giunta del Comune di Rimini, che permetterà di garantire, da subito e senza interruzioni, la continuità di servizi fondamentali nella fascia 0-6 anni. Uno strumento che ha già dato risultati gestionali positivi con risposte rapide ed immediate ai bisogni della comunità.

I rapporti fra Comune e ASP saranno regolati dalla convenzione approvata e per la cui attuazione la Giunta ha stanziato, per il biennio 2020/2022, 1 milione e 459 mila euro.

Grazie a questo impegno sarà possibile prolungare anche per il prossimo biennio la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia da parte dell’ASP Valloni, che ha consentito, in questi nove anni, di diversificare l’offerta pubblica, garantendo, oltre alla risposta alle esigenze delle famiglie, flessibilità gestionale e coerenza educativa con gli obiettivi didattici dei servizi educativi pubblici.