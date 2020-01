Capodanno sicuro con i carabinieri di Novafeltria: una patente ritirata e stupefacenti sequestrati

Cronaca

Novafeltria

| 14:26 - 02 Gennaio 2020

Un'immagine dei controlli dei carabinieri di Novafeltria attorno al capodanno.

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti dai carabinieri di Novafeltria durante le giornate di festività di fine anno, sono stati controllati 102 automezzi e 147 persone: una persona è stata segnalata per uso personale di stupefacenti, sono state elevate 5 contravvenzioni al codice della strada elevate e una patente ritirata poiché scaduta di validità. Infine è stata segnalata alla prefettura una 38enne di Verucchio che sorpresa in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, per uso personale, sequestrata. I controlli straordinari si sono svolti dal pomeriggio del 30 dicembre alle ore 24 di giovedì 2 gennaio.



Sono state impiegate tutte le pattuglie disponibili con la finalità non solo di prevenzione ma anche di intercettazione e controllo di persone e mezzi “sospetti” in transito nel territorio.



Durante tutto il periodo particolarmente attenzione è stata data ai controlli della circolazione stradale, rivolti soprattutto ad evitare le cosiddette “stragi dovute all’abuso di alcolici”. Per tale motivo sono stati predisposti posti di controllo in tutto il territorio, sottoponendo ad alcoltest numerosi automobilisti.