Ponte Verucchio, Federconsumatori Rimini chiede alla Provincia di istituire un tavolo di categoria

Attualità

Verucchio

| 13:24 - 02 Gennaio 2020

Giovedì mattina nella sede della Provincia di Rimini l'associazione Federconsumatori di categoria ha incontrato il presidente Riziero Santi, con il quale sono state condivise le preoccupazioni del settore a seguito della chiusura del ponte Verucchio sulla provinciale 14.



Per Federconsumatori Rimini «è prioritaria la tutela e la sicurezza dei cittadini e quindi il ripristino in sicurezza, sia in emergenza sia strutturalmente, del ponte di attraversamento del fiume Marecchia», come spiega il presidente Graziano Urbinati: «La chiusura del ponte determina seri problemi per la vita di tutti i giorni dei cittadini della zona e non solo (scuola, lavoro, anziani), per le attività economiche , commerciali e dei servizi. Anche alla luce delle condivisibili disponibilità che la Regione Emilia-Romagna metterà in campo (come gli sgravi fiscali per le attività economiche), ritieniamo che debbano essere presi in considerazione anche i disagi che molti cittadini dovranno affrontare durante i tempi dovuti ad una prima messa in efficienza e sicurezza del ponte, che richiederà non meno di 2 mesi. Su nostra richiesta la Provincia di Rimini si farà coordinatrice in tempi brevi di uno specifico tavolo con gli enti interessati, le associazioni di categoria, le parti sociali e le associazioni del consumo per affrontare collettivamente tali problematiche ed eventuali ristori».