Anche a Pennabilli una 'Little Free Library' inaugurazione con aperitivo "narrato"

Eventi

Pennabilli

| 10:23 - 02 Gennaio 2020

Una delle tante "little free library" nel mondo.

Venerdì 3 gennaio a Pennabilli l’aperitivo diventa “narrato”. L’occasione per il singolare evento è l’inaugurazione della “Little Free Library” che verrà collocata all’interno del suggestivo Orto dei frutti dimenticati ideato dal poeta Tonino Guerra. Si tratta di una piccola libreria di legno che fa parte di un circuito internazionale nato negli Stati Uniti. La particolarità sta nel fatto che chiunque può prendere i libri contenuti al suo interno, ma ad una sola condizione: sostituirli con altri. L’inaugurazione avverrà alle ore 18:00 con un breve dialogo tra appassionati e professionisti locali della narrazione. Lorenzo Lunadei, Saul Fucili, Angela Orazietti, Lu Pulici, Franco Baldoni e il gruppo dell'OttoNarrante e tutti i presenti che lo vorranno, proveranno a rispondere alle domande: che cos'è la lettura? A cosa serve una storia? Narrare ha ancora senso?



Subito dopo spazio allo spettacolo per grandi e piccini “In viaggio per Betlemme” con L'OttoNarrante - Cantastorie per passione, che racconterà le storie inusuali di chi era in viaggio durante la Notte Santa.



Dalle 19:00, poi, il vero e proprio aperitivo prende il via. Leggere è viaggiare. E la Little Free Library è una porta di acceso per i viaggi della fantasia.



Una libreria contiene libri e la Little Free Library di Pennabilli potrà essere riempita con doni provenienti da qualunque lettore, per poter essere affidati alla lettura di qualcun altro. Chiunque lascerà un libro contribuirà così a dare inizio al viaggio. Un viaggio senza fine.