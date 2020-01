Eventi

Riccione

| 07:57 - 02 Gennaio 2020

I protagonisti sul palco a Riccione - foto Daniele Casalboni.

Grande pubblico per l’ultimo dei tre appuntamenti live di Riccione Ice Carpet e Deejay On Stage, mercoledì pomeriggio primo gennaio a partire dalle 16.30 in piazzale Ceccarini con Alberto Urso, il rapper italiano Shade e The Kolors, uno dei gruppi italiani più acclamati e amati del momento.