Ladri in azione a San Marino: topo d’appartamento sorpreso dal proprietario

Repubblica San Marino

| 16:48 - 01 Gennaio 2020

Ladri in azione a San marino.

Pensava non ci fosse nessuno in casa, ha tentato quindi di introdursi nell’abitazione di via dei Boschetti a Borgo Maggiore di San Marino, ma è stato sorpreso dai proprietari. E’ andato a vuoto il colpo dell’ignoto ladro che nella serata di martedì, verso le 19 e 40, credeva di poter colpire, ma è stato scoperto mentre, dopo essersi arrampicato al tubo del gas per raggiungere il terrazzino al primo piano, tentava di aprire la finestra della stanza da letto. Il malvivente si è immediatamente dileguato. Il proprietario dell’abitazione ha chiamato la Gendarmeria ai cui operanti ha descritto una persona vestita di nero.



Altro colpo, questa volta andato a segno, a San Marino Città, in via Ca’ Gello, dove, approfittando dell'assenza dei proprietari, tra le ore 17:30 e le 19:00 circa, ignoti malviventi si sono introdotti da una porta finestra forzandola. Una volta in casa hanno arraffato velocemente monili d'oro, orologi e denaro contante per un valore al momento non quantificabile.

Il sopralluogo della Gendarmeria ha evidenziato come i ladri fossero probabilmente più di uno: hanno raggiunto il terrazzo della zona giorno arrampicandosi lungo la grondaia e la canalina del telefono di casa. L'abitazione era priva di sistema di allarme e telecamere di video sorveglianza. Non si escludono correlazioni ‎tra gli episodi descritti.

Sono tutt'ora in corso accertamenti di polizia giudiziaria da parte delle Brigate competenti territorialmente e del Reparto Servizi Preventivi e di Controllo del Territorio.