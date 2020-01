FOTO Tuffo di Capodanno a Riccione: un centinaio di temerari tra le onde

Attualità

Riccione

| 16:05 - 01 Gennaio 2020

Tuffo in mare a Riccione di un centinaio di temerari.

Come da tradizione, l’appuntamento di inizio anno a Riccione è stato sulla spiaggia libera di piazzale Roma dove questa mattina oltre tremila persone, tra cittadini e turisti, hanno assistito al tuffo di un centinaio di temerari. Coraggiosi amanti del mare che, complice un bel sole tiepido, si sono tuffati in Adriatico. A dare il via alla corsa verso le onde il sindaco Renata Tosi. L’evento è organizzato dalla Cooperativa Bagnini in collaborazione con il Comune di Riccione, la Protezione Civile, la Croce Rossa e la Capitaneria di Porto, presenti per garantire la sicurezza dei partecipanti. Anche quest’anno a dare colore al tuffo per il nuovo anno, il Riccione Chapter, Club Ufficiale Harley Davidson con 62 partecipanti provenienti da tutta Italia. Insieme al Riccione Chapter, anche i Chapter Bassano del Grappa, Chapter Bergamo, Chapter Friuli, Chapter Emilia Road, Chapiter Lago di Como. Ben sei i Club Ufficiali di Harleysti - Harley Owners Group® (H.O.G.®), arrivati a Riccione anche a supporto dell’importante progetto di beneficenza, dedicato ad una mirata donazione in favore dell’Ospedale Ceccarini e al Reparto di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza. Tra gli spettatori in spiaggia del tuffo di Capodanno, anche il conduttore di Deejay On Stage, Rudy Zerbi.