Latitante torna a Rimini per fare le feste in famiglia: si nasconde in un armadio per sfuggire all'arresto Un 39enne è stato assicurato alla giustizia dai Carabinieri: deve scontare oltre 4 anni di pena

Cronaca Rimini | 12:36 - 01 Gennaio 2020 Carabinieri (foto di repertorio). Un 39enne albanese, da anni residente in Italia, è stato arrestato ieri (31 dicembre) ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Rimini.

Sul suo capo pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna: dovrà scontare quattro anni e dieci mesi di reclusione, a seguito di condanna definitiva per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era latitante: aveva lasciato il proprio indirizzo di residenza, presso il quale stava scontando la misura cautelare dei domiciliari. Nei giorni scorsi, ipotizzando che il 39enne potesse trascorrere le festività con i suoi familiari, il Personale del Nucleo Investigativo ha iniziato una serie di servizi di controllo nel luogo di domicilio della sua famiglia, con la massima discrezione. I Carabinieri hanno capito che il 39enne effettivamente si trovava presso i propri familiari. Lo hanno trovato nascosto in un armadio della camera da letto.