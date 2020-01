Il 23 gennaio al via lavori per la rivoluzione del lungomare di Rimini Nord

Attualità

Il pubblico presente all'appuntamento informativo di Viserba.

Centinaia di persone hanno partecipato lunedì 30 dicembre ai due incontri organizzati a Torre Pedrera e a seguire Viserba per presentare la serie di importanti interventi di riqualificazione urbana e ambientale che nei prossimi mesi cambieranno il volto e miglioreranno l’accessibilità di Rimini nord, tra lungomare, collegamenti e sistema fognario. Sono intervenuti gli assessori alla pianificazione territoriale Roberta Frisoni, a cui è spettato il compito di contestualizzare la cornice urbanistica in cui si inseriscono i lavori del Parco del Mare nord; l’assessore Anna Montini che ha spiegato i prossimi step del piano di salvaguardia della Balneazione, infine l’assessore ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad, che è entrato nel dettaglio rispetto alle modalità e al cronoprogramma dei cantieri che interesseranno tutto il quadrante di Rimini nord.





Cronoprogramma





Per quanto riguarda i lavori la riqualificazione urbana e ambientale e il recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell'area turistica di Rimini nord, i cantieri come annunciato partiranno il 23 gennaio, all’indomani della chiusura del Sigep. L’intervento ha un valore stimato in quasi 12 mil. di euro, suddiviso in quattro lotti (Lungomare Torre Pedrera da Via Tolemaide a Viale Lago Rodolfo; Lungomare Viserbella da Viale Lago Rodolfo a Viale Genghini; Lungomare Viserba da Viale Genghini a Viale Montegrappa; Lungomare Rivabella da Viale Livenza a Viale Adige). Saranno quindi riqualificati tutti i lungomari da Torre Pedrera a Rivabella con la creazione di un’ampia passeggiata continua di 6,3 km, l’inserimento di percorsi pedonali e ciclabili, la creazione di spazi di aggregazione, nuovi arredi e illuminazione.



Entro metà gennaio si procederà all’assegnazione definitiva dei lavori dei quattro lotti, in tempo utile per partire con le opere il 23 gennaio. Gli interventi avanzeranno in contemporanea sulle quattro zone, procedendo a step in modo da limitare disagi per residenti e operatori.



In particolare si cercherà di accellerare i lavori nelle zone turistiche dove è presente la maggiore concentrazione di attività commerciali ed esercizi pubblici, in modo da garantire una migliore fruibilità per operatori e clienti alle attività che comunque resteranno sempre accessibili per tutta la durata del cantiere.

Stando al cronoprogramma fornito dalle ditte, i lavori si concluderanno intorno a febbraio 2021.



Viabilità





Sul fronte della viabilità non ci saranno modifiche, che anche con l’apertura dei cantieri resterà come quella attuale, con la direzione Rimini-Bellaria nei tratti a senso unico. Per tutto il periodo di cantiere sarà sempre garantita una fascia carrabile percorribile. Nei periodi estivi, con l’istituzione della consueta zona pedonale sul lungomare in fascia serale, sarà come sempre percorribile l’asse a monte del lungomare in direzione Bellaria-Rimini.



Con il completamento del potenziamento dell’asse viario Mazzini, Caprara, Serpieri e Domeniconi, (investimento complessivo di circa 5 milioni e mezzo finanziato con fondi Fsc) previsto entro giugno 2020, sarà possibile percorrere l’asse a monte del lungomare in entrambe le direzioni. L’intervento, che rappresenta il completamento di quanto già realizzato su via Diredaua nel tratto tra via Marada e via Tolemaide, consentirà di portare a termine il riassetto del sistema del traffico dell’area nord del territorio di Rimini, in particolare snellendo i flussi di traffico. Entro la stagione estiva sarà completata anche la realizzazione del parcheggio di Torre Pedrera.



Sempre sul fronte dell’accessibilità, i lavori del bando periferie comprendono anche la realizzazione del sottopasso carrabile e ciclopedonale a Viserba, investimento di 9 milioni complessivi per 5,5 milioni in carico a Rfi. I lavori partiranno dopo giugno e si concluderanno per la primavera del 2021.



PSBO



A gennaio entrano nel vivo anche gli interventi del Piano di salvaguardia della balneazione che si prefigge come obiettivo il completamento del processo di separazione delle reti fognarie nella zona nord. I lavori interesseranno l’area tra Torre Pedrera e Viserbella, dove ricadono i bacini “Brancona” e “Viserbella” e proseguiranno in sintonia con i lavori sui lungomari.



Prossimi incontri







Tutti gli intervenuti ai due incontri hanno confermato di apprezzare l’intervento di riqualificazione, molto atteso per dare il rilancio definitivo alla zona nord della città. Tante le domande rivolte agli assessori, in particolare per quanto riguarda la gestione dei cantieri; sul tema dei varchi a mare, che non rientrano nei finanziamenti del Bando periferie, l’amministrazione ha confermato che la progettazione esecutiva è già pronta e che nei prossimi mesi si individueranno le risorse a copertura dell’intervento. Gli assessori infine hanno garantito che per tutta la durata dei cantieri i cittadini, famiglie e e operatori, potranno avere un rapporto costante con la direzione lavori del Comune e la giunta, con cadenza mensile, sarà presente sul territorio per confrontarsi con i cittadini e fare il punto dell’avanzamento dei cantieri.